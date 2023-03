Catania SSD, Ferraro: “Ci aspettano le ultime 9 finali”

Il tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Città di Sant'Agata

Obiettivo decima vittoria consecutiva per il Catania, atteso domenica dal big-match in trasferta contro un Città di Sant’Agata apparso in grandissima forma nelle ultime giornate.

Nella classica conferenza stampa pre-partita allo stadio “Angelo Massimino”, il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha voluto tenere alta la tensione in vista della prossima gara.

“La squadra è pronta per affrontare un’ulteriore prova di forza di questo campionato, siamo fiduciosi anche per domenica di mostrare quel che valiamo in campo – le parole di Ferraro – La squadra sta bene, siamo motivati. Il Città di Sant’Agata è una squadra ben allenata, in salute, che sta facendo un campionato importante. Sarà una partita basata sui duelli individuali, chi li vincerà avrà successo in questa partita. Rispetto per loro, ma pensiamo a noi stessi. Un impegno difficile da affrontare ma facile da preparare. I nostri calciatori sanno bene che ogni domenica bisogna dare il massimo, senza questa mentalità non avremmo fatto nove vittorie di fila. Ci aspettano nove finali, bisogna fare quante più vittorie possibili. Guai a guardare la classifica, lo si farà alla fine“.

Ferraro: “Somma probabilmente a disposizione, Sarno martedì si opera”

Giovanni Ferraro ha poi fornito aggiornamenti sulla situazione infortunati, commentando anche la sfortuna che ha colpito Vincenzo Sarno, vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Sarno? Martedì si opera – le parole dell’allenatore campano – Conosciamo tutti il suo valore ed il contributo che ha dato alla nostra squadra, a fine campionato sarà insieme a noi a festeggiare. L’ho sentito proprio ieri, gli ho detto che bisogna pensare a ripartire. Somma al 70% sarà a disposizione, mentre Litteri è reduce da un mese di allenamenti ed è praticamente pronto”.