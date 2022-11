Catania, Ferraro: “Contro l’Acireale gara ostica, out soltanto Litteri”

L'allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Acireale al "Massimino"

Soltanto poche ore, ormai, ci separano dal derby tra Catania e Acireale.

I rossazzurri, dominatori incontrastati nel girone I con 32 punti, vogliono allungare ancora in classifica dopo il pareggio nello scontro diretto a Lamezia Terme.

Al “Massimino” – tornato alla massima capienza, attesi più di 15 mila spettatori – arriverà però una formazione granata vogliosa di portare a casa un risultato prestigioso.

Il tecnico degli etnei, Giovanni Ferraro, è consapevole dell’importanza della sfida.

“Durante la settimana abbiamo lavorato bene – le parole dell’allenatore campano nella conferenza stampa di vigilia – In campo diremo la nostra, come sempre è stato durante tutta la stagine. Domani sarà una gara ostica, un derby: rispettiamo l’Acireale, ma noi siamo il Catania. Ciò che chiedo alla mia squadra è una partita da ritmi alti, vogliamo vincere soprattutto per i nostri tifosi. Attualmente siamo a +10 dal Lamezia e di ciò dobbiamo essere soddisfatti. Disponibili? Abbiamo out, al momento, soltanto Litteri. In settimana qualcuno si è allenato meno, dovremo fare le dovute valutazioni domani mattina: Chinnici e Buffa sono acciaccati. Tuttavia, il Catania ha un grande organico, tutti dobbiamo essere pronti. Il nostro obiettivo è portare a termine ciò che ci siamo prefissati fin dall’inizio, ovvero vincere il girone I della Serie D“.

“Attacco tutto over anche contro l’Acireale? Vedremo, è una possibilità ma non è ancora deciso al 100% – prosegue Ferraro – Abbiamo anche Chiarella e Forchignone che, pur essendo under, per me sono over come caratura. L’Acireale verrà a fare la gara della vita, hanno una società che ha fatto grandi investimenti: il Catania, però, deve temere principalmente soltanto sè stesso”.