Catania, Fiom Cgil: “Stm ha fatto pieno di ricavi, adesso assuma”

“StMicroelectronics ha fatto il pieno di ricavi e ha raddoppiato gli utili nel 2022, passando da due a quattro miliardi“. Lo afferma una nota della Fiom Cgil di Catania. “In questi giorni in StM si sono tenute le assemblee per l’approvazione della piattaforma sindacale per il rinnovo del premio di risultato. Gli investimenti che si stanno mettendo in campo sul territorio – aggiungono Barbara Tibaldi della segreteria nazionale della Fiom Cgil e Rosy Scollo, segretaria generale Fiom-Cgil Catania – devono ora tradursi in posti di lavoro e più salario. Il risultato straordinario che ci ha portato sin qui è anche merito di chi lavora. E ora che StM restituisca ai lavoratori e al territorio quanto guadagnato. Il futuro si costruisce così non con i titoli in Borsa”.