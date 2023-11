Catania, Fratelli d’Italia a congresso: l’ex sindaco Pogliese padrone di casa VIDEO

Stamani, il popolo di Fratelli d'Italia si è dato appuntamento alle Ciminiere di Catania per il congresso provinciale.

Un appuntamento per eleggere i nuovi dirigenti provinciali del partito, ma soprattutto un momento per contare e contarsi. Alla presenza dei maggiori esponenti del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non solo espressioni catanesi e regionali e del Governo, con il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, e importanti collegamenti da remoto, come quello del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, i meloniani hanno proceduto all'elezione dei presidenti e dirigenti comunali e provinciali. Coordinatori, provinciale e cittadino, sono stati confermati Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio.

Padrone di casa, il coordinatore regionale di FdI, l’ex sindaco di Catania e oggi senatore, Salvo Pogliese – da poco ospite al Qds – che, numeri alla mano, ha illustrato i successi del suo partito, evidenziando una crescita che, d’altronde, accomuna i meloniani un po’ in tutta Italia. E’ lui ad aprire i lavori ma dopo il ricordo di Nino Strano, venuto a mancare da alcuni giorni.

Le parole di Salvo Pogliese

“Dopo lo straordinario successo del tesseramento 2023 di Fratelli d’Italia in Sicilia, con un incremento del 419% di iscritti rispetto al 2022 per un totale di 24.132 adesioni – ha detto Pogliese – si apre ora la stagione congressuale per il rinnovo dei vertici comunali e provinciali in tutta la nostra regione. Un momento di confronto e dibattito molto importante per continuare a costruire un futuro migliore per il nostro partito e per la nostra terra.”.