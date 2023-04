Catania, fugge con la droga addosso e si scontra con auto: arrestato 17enne

Arrestato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo all’esito dell’udienza di convalida è in comunità.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo si trovava vicino Piazza Santa Maria di Gesù e, vedendo i militari, ha accelerato improvvisamente la corsa a bordo del suo motociclo per eludere il controllo. L’atteggiamento del giovane ha insospettito le Forze dell’Ordine che hanno dato vita a un inseguimento. Il minorenne ha così imboccato ad alta velocità il viale Regina Margherita. Lo stesso, per evitare lo scontro con un autobus, è salito sul marciapiede nonostante i numerosi passanti. In zona Largo dei Vespri il 17enne ha perso il controllo del mezzo finendo contro una macchina in sosta. È stato così bloccato dalle autorità. Nascosta all’interno del giubbotto del responsabile una busta con 70 grammi di marijuana. Nel sottosella è stato trovato, invece, un borsello con 125 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il ragazzo, associato a un Centro di Prima Accoglienza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, all’esito dell’udienza di convalida è stato collocato in comunità.