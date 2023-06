Catania, GayPride 2023: una festa e un messaggio che risuona in città

A Catania da piazza Cavour parte con un ritardo di quasi un'ora il GayPride 2023. L'adesione è davvero notevole: grandi e piccini in piazza.

A Catania da piazza Cavour parte con un ritardo di quasi un’ora il GayPride 2023 ma l’adesione della cittadinanza è significativa. Grandi, piccini e famiglie intere sostengono la manifestazione che ogni anno si tiene a giugno in molte cittadine d’Italia. Una sola voce si leva: si richiede la riconoscenza di tutti i diritti. Si richiede una tutela legislativa. La carovana, colorata e piena di entusiasmo, proseguirà il suo cammino lungo via Etnea concludendo la sua corsa in piazza Teatro Massimo. Un clima di festa in centro che come obiettivo ha quello di fare luce sulle problematiche relative al mancato riconoscimento di alcuni diritti. Resta però l’entusiasmo contagioso dei partecipanti che illumina un già caldo pomeriggio di giugno.