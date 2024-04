Catania, incidente sulla tangenziale: lunghe code anche sulla SS121

Una zona cruciale per la città etnea, momentaneamente bloccata in attesa che la viabilità possa tornare alla normalità

Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 22 aprile, si è verificato un incidente stradale nei pressi della tangenziale di Catania, vicino lo svincolo di San Giorgio in direzione Siracusa. Impatto che, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe causato nessun ferito, ma che ha fortemente condizionato il traffico anche lungo la SS121.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, incidente in tangenziale: traffico in tilt

Mattina di forti disagi e rallentamenti quella intorno alla tangenziale di Catania, strada in cui si è verificato un incidente stradale che fortunatamente non ha procurato feriti. Tuttavia, l’impatto odierno ha generato lunghe code in tutta l’area coinvolta, toccando quindi la tangenziale, lo svincolo Piano Tavola in direzione Catania e la SS121. Una zona cruciale per la città etnea, momentaneamente bloccata in attesa che la viabilità possa tornare alla normalità.