Caltanissetta, via Borremans, intesa sul ripristino della viabilità

Diversi i cedimenti della sede viaria che, in seguito ai lavori di raddoppio della Ss 640, hanno compromesso il transito dei veicoli. La manutenzione sarà interamente finanziata dall’Anas

CALTANISSETTA – Approvato da parte della Giunta Gambino il progetto esecutivo e il protocollo d’intesa con Anas Spa per i lavori di ripristino della via Borremans. L’incremento del traffico veicolare sulla Via Borremans in questi anni a seguito dei lavori di raddoppio della SS 640 ha provocato diffusi cedimenti della sede viaria compromettendo la regolare transitabilità della strada comunale.

Richiesto ad Anas un intervento di manutenzione

Il Comune, ritenendo l’ammaloramento del tratto stradale riconducibile alla sopravvenuta inefficienza della Ss 640 ed al transito dei mezzi operativi dei lavori di ammodernamento, ha richiesto a più riprese ad Anas un intervento di manutenzione straordinaria della via finalizzato al ripristino delle originarie condizioni di percorribilità. Sull’argomento anche la Prefettura ha sensibilizzato l’Anas a farsi carico degli interventi mirati a risolvere le criticità della strada comunale e a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il transito veicolare.

“L’intervento – afferma il sindaco Roberto Gambino – sarà interamente finanziato dall’Anas e rientra nelle risorse destinate alla 640. Questo rappresenta un passo significativo dopo anni di isolamento e difficoltà per i cittadini nisseni, poiché consentirà il ripristino di un’arteria vitale e secondo altissimi standard tecnici. È un risultato importante ottenuto grazie alla determinazione dell’Amministrazione e al sostegno dei cittadini, nonostante inizialmente non fossero previsti fondi nel progetto della 640”.

I lavori in via Borremans inizieranno presto

“I lavori – prosegue – inizieranno presto e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato a partire dalla Prefettura. Un grazie particolare all’Anas che ha permesso il raggiungimento del risultato integrando le somme prima non previste. È importante sottolineare che i fondi destinati alla messa in sicurezza della frana di contrada La Spia, pari a 2,8 milioni di euro, saranno trasferiti al comune di Caltanissetta dall’Anas, come concordato durante l’ultimo incontro in Prefettura. Da oggi la viabilità della nostra città sarà più moderna e soprattutto più sicura”.

L’importo lordo dei lavori di ripristino della via Borremans ammonta a 3.962.043,97 euro a carico dell’Anas. Il progetto elaborato prevede tutti gli interventi prioritari per il ripristino delle condizioni di esercizio della via e in particolare gli interventi strutturali prioritari, il ripristino delle scarpate stradali oggetto di cedimenti, il rifacimento della sovrastruttura stradale per ampi tratti, la manutenzione delle opere di regimentazione idraulica e di protezione marginale, il rifacimento della pavimentazione stradale ovvero quelle opere finalizzate a garantire le originarie condizioni di percorribilità della strada comunale compromessa dall’anomalo incremento di traffico cui la stessa è stata sottoposta a partire dal gennaio 2017.