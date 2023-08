Catania, incontro per il rilancio dei mercati e del commercio nel II municipio

Al centro di un importante incontro la riapertura del mercato del quartiere etneo di Picanello e il potenziamento delle aree commerciali.

Al centro di un importante incontro la riapertura del mercato del quartiere etneo di Picanello e il potenziamento delle aree commerciali rionali al fine di costruire futuri progetti fieristici. Il consiglio del II municipio di Catania e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Gelsomino hanno discusso di queste tematiche nel corso dell’appuntamento, fortemente voluto dal presidente di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” Claudio Carnazza. Quest’ultimo ha sottolineato la necessità di sviluppare un piano di interventi specifico e di instaurare una collaborazione tra amministrazione e imprenditoria locale.

La questione mercati

Si è discusso inizialmente del mercato al chiuso posto tra via Spoto e via Duca degli Abruzzi. La struttura è stata riqualificata nel 2017 e gli stalli attualmente non possono essere affittati per mancanza dell’aggiornamento catastale da parte del Comune etneo. Carnazza ha reso noto che si punta a superare la fase burocratica coinvolgendo i commercianti del territorio disposti ad affittare i vari stalli riaprendo quindi la struttura alla città. Serve, inoltre, supportare un adeguato piano di controllo e viabilità per la fiera di piazza Fragalà che si svolge il martedì, per quella di piazza delle Universiadi del mercoledì e per il mercato di piazza “I Vicerè” del venerdì. I quartieri si ritrovano con mancanza di servizi igienici, abusivismo commerciale e pulizia degli spazi. Il presidente del II municipio ha sottoposto all’attenzione di Gelsomino i problemi connessi al tema ribadendo pure l’importanza nel dialogare con tutti i soggetti interessati relativamente alla dislocazione dei camion per i panini. Analizzata anche la questione per individuare nuovi siti al fine di creare mercatini natalizi e di conseguenza il rilascio di concessioni per il suolo pubblico. Gelsomino ricorda, infine, che questo tipo di decisioni inerenti a decine e decine di commercianti devono essere studiate attentamente e tutti i dettagli devono essere presi in considerazione.