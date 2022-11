“Quale modello di sviluppo per Catania”, all’Auto Yachting Club idee e soluzioni per il futuro della città – VIDEO

Un dibattito per parlare delle tante criticità della città di Catania e per proporre idee per lo sviluppo del capoluogo etneo.

Tanti gli spunti nel corso della serata, grazie anche ai contributi di Biagio Bisignani, direttore dell’ufficio Urbanistica e gestione del territorio del Comune di Catania (presente in rappresentanza del Commissario straordinario Federico Portoghese) e degli imprenditori cittadini, la cui voce è stata rappresentata soprattutto dal presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco. Presente anche il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua.

Si è svolto ieri a Catania, presso l’Auto Yachting Club, il meeting promosso dalla locale sezione dei Lions Club Host dal titolo “Quale modello di sviluppo per Catania – Politici e imprenditori a confronto”.

Un’occasione per portare al centro del dibattito le mille sfaccettature e le numerose criticità della realtà cittadina, ma anche i suoi pregi e le sue potenzialità, allo scopo di proporre idee e soluzioni per il futuro del capoluogo etneo.

Le voci dell’incontro

A fare gli onori di casa e a moderare il confronto il presidente dei Lions catanesi Orazio Licciardello, affiancato da un parterre prestigioso composto dal senatore ed ex sindaco di Catania Salvo Pogliese, dall’onorevole Anthony Barbagallo e da Maurizio Gibilaro e Lucio Vacirca, rispettivamente governatore e past governatore del distretto 108yb Sicilia.

A margine del meeting sono intervenuti ai microfoni di QdS.it il senatore Pogliese e l’onorevole Barbagallo, chiarendo ulteriormente il loro punto di vista e la loro strategia per programmare il futuro di Catania.