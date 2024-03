Catania, INFN: confronto con gli studenti attraverso le masterclass di DarkSide

L'evento si è svolto contemporaneamente in diverse sedi sul territorio nazionale

Il mondo della ricerca scientifica incontra e si confronta con gli studenti delle scuole superiori attraverso le masterclass Dark, il progetto per le scuole dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – dedicato alla materia oscura e ai misteri dell’universo. Per gli studenti e le studentesse è stata una grande opportunità per vivere un’esperienza diretta nel contesto della ricerca scientifica, condotta nei grandi laboratori, con la presenza di ricercatrici e ricercatori, impegnati nella ricerca della materia oscura.

Le attività sostenute

Le masterclass si sono focalizzate sulle tecniche di ricerca della materia oscura includendo seminari introduttivi e sessioni pratiche sull’analisi dei dati. In particolare, gli studenti hanno analizzato alcuni dati degli esperimenti DarkSide-50 e XENONnT, in attività ai Laboratori sotterranei dei Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.

Catania, all’evento INFN presenti 125 studenti

L’evento si è svolto contemporaneamente in diverse sedi INFN sul territorio nazionale. A Catania, nella sede dei Laboratori Nazionali del Sud, l’evento si è svolto il 26 febbraio con la partecipazione di 125 studenti provenienti da 7 istituti superiori: Liceo V. Emanuele III di Patti, IISS Pirandello – Bivona, IIS Ramacca – Palagonia, Liceo E. Boggio Lera – Catania IIS “L. Einaudi” di Siracusa, Liceo Scientifico G. Galilei di Catania, Liceo Principe Umberto di Savoia – Catania.

Alla masterclass hanno collaborato Sebastiano Albergo, Marisa. Gulino, Luciano Pandola, Noemi Pino, Nelly Puglia, Alessia Tricomi afferenti ai gruppi DarkSide, INFN, LNS e Sezione di Catania.