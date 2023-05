Catania: Lombardo (Mpa), “triste epilogo per Pubbliservizi dopo scelte dissennate”

“Governata allora con rigore ed efficienza - ha dichiarato Lombardo - una lunga serie di scelte dissennate hanno portato al fallimento e alla crisi di oggi".

“Un triste epilogo quello della Pubbliservizi fondata circa vent’anni fa – quando ero Presidente della Provincia – per assicurare ad alcune centinaia di lavoratori precari certezza e dignità del lavoro”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. “Governata allora con rigore ed efficienza – prosegue Lombardo – una lunga serie di scelte dissennate hanno portato al fallimento e alla crisi di oggi . Circolano in queste ore – a poche settimane dalle elezioni comunali- vari elenchi di nomi di lavoratori che sarebbero destinati alla temporanea sospensione in attesa che si provveda a reperire risorse e soprattutto a riorganizzare la società”. “I candidati alla cassa integrazione – conclude – non potranno che essere scelti secondo precisi ed obiettivi criteri (carichi familiari, anzianità di servizio, carichi pendenti e quant’altro) condivisi coi sindacati dei lavoratori e dei quali rendere conto pubblicamente”.