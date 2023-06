Il Catania ha scelto il successore di Ferraro, sarà Luca Tabbiani: si attende l’ufficialità

Il Catania ha deciso, Luca Tabbiani sarà il successore di Giovanni Ferraro sulla panchina etnea. Ecco chi è il nuovo allenatore.

Il Catania ha scelto il sostituto dell’allenatore Giovanni Ferraro. Sarà Luca Tabbiani, ex tecnico del Fiorenzuola, ad accomodarsi sulla panchina del club etneo per la prossima stagione in Serie C. L’ufficialità da parte della società rossazzurra non c’è ancora, ma potrebbe già arrivare nel corso prossime ore.

A sciogliere ogni dubbio sul nome del nuovo allenatore sarebbe stata la riunione della dirigenza che si sarebbe svolta nella giornata di mercoledì. Tabbiani ha quindi superato Ivan Javorčić, altro papabile per la panchina.

Chi è Luca Tabbiani

Nato a Genova il 13 febbraio 1979, Luca Tabbiani ha 44 anni e vanta un passato da calciatore come centrocampista di discreto livello tra Serie B e Serie C. Ha esordito da allenatore sulla panchina del Vado nel 2014, transitato poi su quelle di Lavagnese, Savona, nuovamente Lavagnese e infine Fiorenzuola.

Con i rossoneri Tabbiani ha stretto un accordo nel 2019 che si è concluso il 1° giugno 2023 dopo quattro annate trascorse tra Serie D e Serie C.

Proprio con il Fiorenzuola ha conquistato la promozione tra i professionisti alla seconda stagione in panchina, per poi confermarsi in categoria con due salvezze consecutive, entrambe al quattordicesimo posto in classifica.

