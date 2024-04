Catania Lungomare Fest da domenica 7 aprile: ecco il programma

Dalla vendita di prodotti artigianali all'approfondimento culturale attraverso i libri

Il Comune di Catania ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a partire da domenica 7 aprile, con la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Catania dalle ore 10 alle ore 19, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Per l’intera giornata saranno presenti anche mercatini dell’artigianato promossi dall’assessorato alle attività produttive posizionati sul marciapiedi da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a piazza Tricolore.

Catania Lungomare Fest, vendita di prodotti artigianali

Saranno presenti le associazioni “Le Pulci di Città”, “Nuovi Eventi” e “Ti ci voglio portare”, che esporranno prodotti per la vendita dei prodotti artigianali. Saranno presenti anche gli stand promozionali per la Corri Catania e la mobilità ciclistica, promossi dalla Fiab entrambi sostenuti dall’assessorato allo Sport. Spazio anche per i mini ciclisti ciclisti 5/15 anni con attività a cura dell’Asd Privitera Bike e con il sostegno della Direzione Sport.

Catania Lungomare Fest, intrattenimento tra libri e cultura

Il comune ha anche previsto lo svolgimento di numerosi eventi di intrattenimento culturale. Fino alle ore 13, nella piazza del tricolore sosterà l’auto-books comunale: attività di book crossing, scambio e lettura di libri. Sempre nella stessa piazza, la direzione Cultura del comune ha promosso giochi di ruolo da tavolo aventi finalità educativa e formativa a cura dell’associazione Phantasya Project. Prevista anche un’attività di sensibilizzazione per gli animali a cura dell’associazione no profit “L’Arca di Natalia”. Alle ore 11 è in programma la presentazione del romanzo dal titolo “Farfalle e tamburi”, che racconta la storia rocambolesca di una sarta, con la presenza dell’autrice Paola Nibbi. Non mancheranno neanche i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”.

