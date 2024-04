Sindrome di down, associazioni fanno rete: a Catania nasce il progetto “Insieme 21”

È nato il progetto “Insieme21” per mettere insieme le quattro associazioni di Catania che si occupano di trisomia 21

Mettere insieme le quattro associazioni di Catania che si occupano di trisomia 21, ovvero della sindrome di down, per metterle in rete, rendendo più efficace l’azione di inclusione.

A Catania è nato “Insieme21”, il progetto voluto fortemente dal genetista Sebastiano Bianca di Bgenetica, in collaborazione con Roberta Mirone, logopedista e coordinatrice del Centro Epsilon, insieme ad Aida Fazio, presidente di Associazione Italiana Persone Down (Aipd), Stefania Massimino, presidente Associazione Famiglie Persone Down (Afpd), Anna Papale presidente di Futuro21 e Anna Maria Ippolito vice presidente di Vita21.

Insieme 21, una rete rivolta alle persone con Sindrome di Down

L’idea è quella di realizzare un luogo virtuale di condivisione delle iniziative e delle attività rivolte alle persone con Sindrome di Down, assisterle, coinvolgerle in attività e laboratori, dando vita così a un percorso comune che consenta a ogni associazione di poter fruire dei servizi delle altre. “Ma c’è anche l’obiettivo e la precisa volontà di offrire questi servizi anche a chi è rimasto fuori dalle associazioni, per scelta o per difficoltà” – spiega Bianca. Il genetista sottolinea come, nonostante in città siano tanti i soggetti a occuparsi di persone con Trisomia 21, le associazioni mancassero di coordinamento. “Insieme21” mira a mettere insieme le attività di queste quattro associazioni: un modo per collaborare, scambiarsi informazioni e, perché no, creare nuove attività.

Uno degli scopi è coinvolgere le famiglie

“Uno degli scopi principali che abbiamo immaginato per ‘Insieme21’ – prosegue Bianca – è proprio quello di coinvolgere quelle famiglie che, non facendo parte delle associazioni, sono attualmente fuori dai percorsi e dalle attività, magari non le conoscono e sono dispersi nel territorio”. “Insieme 21” vuole raccogliere le persone di Catania e anche oltre. “Abbiamo già contatti con le altre province – aggiunge il genetista – che, avendo letto di questo progetto, si stanno avvicinando per collaborare e entrare in questa grande famiglia di idee e progetti che mira all’inclusione della persona con Trisomia 21”. Un’iniziativa utile anche a indagare sui numeri della Sindrome, che attualmente non si conoscono. “Nella nostra città e nella nostra regione non sappiamo quanti sono i soggetti affetti da Trisomia 21 – dice ancora il genetista. Si stima che in Italia siano oltre 30 mila, ma quanti siano a Catania non si sa. Le associazioni conoscono i loro associati, ma molti sono ancora fuori da questo mondo, che vuol dire anche fuori da percorsi di inclusione, di crescita, riabilitativi”.

La Carta dei Servizi di Insieme21

Per questo è stata creata e presentata anche la Carta dei Servizi di Insieme21 che comprende le singole specialità di ogni associazione. Le attività sono aperte alle persone con sindrome di Down dalla nascita all’età adulta, anche dopo il percorso scolastico che segna un confine invalicabile per i genitori che si ritrovano senza un punto di riferimento né una possibilità di socialità per i propri figli, mentre combattono con pensieri e responsabilità: aiutare i figli a farsi una vita e tranquillizzare se stessi sul futuro che (i figli) avranno “Dopo di noi”.