Catania, si accascia per terra colto da malore improvviso: uomo soccorso dal 118

Momenti di appresione nella zona della Cattedrale

Un malore improvviso, nella mattinata di giorno 5 febbraio 2024, ha colto un uomo di mezza età mentre si trovava in via Vittorio Emanuele nei pressi della Cattedrale di Catania. Accasciatosi per terra, il malcapitato è stato soccorso inizialmente da alcuni addetti alla sicurezza. Allertati, sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118. Una volta caricato in ambulanza è stato trasferito in ospedale.