Catania mania anche a Barcellona: una bandiera rossazzurra svetta sulle Ramblas – VIDEO

Lungo il famoso viale pedonale catalano, spunta un vessillo rossazzurro: una bandiera del Catania si issa nelle Ramblas di Barcellona

Una stagione trionfale, un dominio totale culminato con la promozione in Serie C con ben 6 turni d’anticipo a Caltanissetta in quella memorabile domenica del 19 marzo. Del cammino del nuovo Catania targato Ross Pelligra nel girone I di Serie D si è ormai detto di tutto e di più, con il club rossazzurro che ha saputo mantenere fede al motto “Melior de Cinere Surgo” ripartendo con linfa ed entusiasmo dopo le dolorose vicende dell’anno passato. Dall’arrivo del tycoon siculo-australiano in quel caldo mese di giugno 2022 – che ha significato rinascita per il calcio ai piedi dell’Etna – fino al 4-1 decisivo rifilato a domicilio al Canicattì, in soli 9 mesi il Catania è tornato ad essere sè stesso. Guidato con sapienza e competenza dall’uomo di fiducia di Pelligra, quel Vincenzo Grella che di pallone ad alti livelli ne ha masticato eccome, la formazione di mister Giovanni Ferraro non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Tra una magia dell’infinito Francesco Lodi, il talento dei vari Castellini, Vitale o Chiarella, i gol targati Jefferson-Sarao e la garra di Rapisarda e Rizzo, l’Elefante ha messo in cassaforte uno score da brividi: 85 punti in 32 partite, frutto di 27 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta con 72 gol realizzati a fronte dei soli 19 subiti. Numeri da urlo, scintillanti, che pongono il Catania come chiaro favorito anche per la poule scudetto che assegnerà il titolo della categoria dilettanti tra le vincitrici degli 8 gironi.

Il Catania torna vanto nel mondo: spunta una bandiera rossazzurra a Barcellona

In attesa della prossima stagione, con la proprietà che ha già in mente di rendere la squadra rossazzurra ancor più forte e competitiva per tentare il salto immediato in Serie B, c’è da sottolineare un altro grande traguardo già centrato da Ross Pelligra e i suoi uomini. Quello, cioè, di aver fatto rinascere nei catanesi il senso di orgoglio ed appartenenza verso quei colori da sempre amore di una vita intera. Le immagini che arrivano da Barcellona, inviateci da un turista etneo in vacanza in Catalogna, sono infatti una chiara testimonianza di come il Catania sia tornato a essere vanto anche a livello internazionale. Passeggiando nel pittoresco scenario delle Ramblas, infatti, si è potuta scorgere alzando gli occhi in cielo la presenza, dominante, di una bandiera rossazzurra, posizionata come vessillo all’esterno di un’abitazione che costeggia il famoso viale azulgrana. Da Plaça Catalunya fino al Mirador de Colom, a Barcellona adesso si potrà trovare anche un pizzico di Catania.

(Video: Giuseppe Mattia Morelli)