Catania, manutenzioni: al via i lavori di restyling di piazza Santa Maria di Gesù

Iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù a Catania nella parte prospiciente via Androne e via Lago di Nicito

Hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria di Gesù a Catania nella parte prospiciente via Androne e via Lago di Nicito da diversi anni in condizioni di degrado e con la fontana monumentale non funzionante. Gli interventi promossi dall’Amministrazione del sindaco Trantino sono realizzati dall’assessorato alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia, che ha stanziato 77 mila euro per restituire decoro a uno degli spazi simbolo della città, dove anticamente sorgeva il lago di Nicito prosciugato dall’eruzione lavica del 1669.

Catania, l’avvio degli interventi a piazza Santa Maria di Gesù

I lavori, che dureranno circa due mesi, consistono nella rifunzionalizzazione della fontana spenta per via dei guasti interni agli ugelli di fuoriuscita dell’acqua a circolo e a una generale condizione di usura del manufatto, risalente agli anni ’60 del secolo scorso. Importanti interventi di ripristino e rigenerazione verranno effettuati anche nelle grandi aiuole con gli alberi di magnolie che ne hanno dissestato in più punti la perimetrazione, con un occhio di riguardo alla cura degli spazi a verde che verranno interamente rifatti.