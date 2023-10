Il Catania elimina il Messina e avanza in Coppa. Le pagelle: gioia Sarao, prima volta Bocic

Il Catania avanza al Secondo Turno della Coppa Italia Serie C eliminando il Messina. Etnei vittoriosi 2-1, reti di Bocic, Sarao e Ortisi.

Seconda vittoria di fila per il Catania che, dopo l’exploit di Caserta, batte 2-1 il Messina nel Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C. In un Massimino da quasi diecimila presenze (9.759 spettatori), i rossazzurri regolano la squadra di Modica con i gol di Bocic e Sarao. Nel finale la rete ospite di Ortisi. Etnei che adesso sfideranno la vincente di Picerno-Taranto al Secondo Turno della Coppa.

Il racconto del match

Tabbiani, per questa prima di Coppa, si affida al turnover: in campo dall’inizio solo quattro titolari della sfida di Caserta. L’avvio del Catania è vibrante. Dopo pochi minuti i rossazzurri sfiorano il vantaggio con un grande inserimento centrale di Deli, che è sfortunato e colpisce la traversa.

La squadra di Tabbiani costruisce altre due chance rilevanti, entrambe con Marsura, le cui conclusioni sono sventate dal portiere. Con il trascorrere dei minuti la pressione del Catania si affievolisce ed il match diventa più equilibrato. Si fa vedere anche il Messina con un tentativo a giro di Cavallo (fuori), ma all’intervallo è parità.

Nella ripresa il divario tecnico tra le due squadre emerge con forza e diventa evidente. Il Catania prima si porta in vantaggio grazie a Bocic, che spinge il pallone in rete dopo una bella combinazione tra Zammarini e Marsura, e poi raddoppia con Sarao che di testa, su corner di Ladinetti, mette fine alla sua astinenza da gol. I rossazzurri avrebbero diverse altre occasioni per incrementare il bottino di reti, ma nel finale è il Messina ad accorciare con la punizione vincente di Ortisi. Finisce 2-1. Ecco pagelle e tabellino.

Le pagelle

Bethers 6 – Serata non troppo impegnativa per il portiere lettone, che di certo era stato sollecitato di più a Caserta. Si fa sorprende nel finale dalla punizione di Ortisi che consente al Messina di accorciare le distanze.

Bouah 6 – Prima gara intera per il terzino cresciuto nelle giovanili della Roma. Presidia la corsia con attenzione in difesa e si propone in avanti con la sua fisicità. Gara sufficiente.

Silvestri 6 – Dopo due anni, per lui nuovamente fascia di capitano del Catania al braccio. Guida il reparto con attenzione e tranquillità, il Messina dalle sue parti non sfonda mai. Dal 60’ Curado 6 – Prende il posto di Silvestri al centro della difesa e la fascia di capitano: prestazione sicura dell’argentino.

Lorenzini 6.5 – Prima presenza stagionale per il difensore, che non giocava da maggio. All’inizio lo si vede soffrire un po’ il forzato periodo di inattività, poi prende le misure e torna il corazziere ammirato nella passata stagione. Si candida anche lui per un posto in campionato.

Maffei 6.5 – Prima gara da titolare con la maglia del Catania. Terzino fisicamente tosto, reattivo, desta una buona impressione. Giovane, ma interessante: da rivedere. Dal 77’ Castellini 6 – Ingresso buono, il difensore bresciano è sempre sul pezzo ed entra subito in clima partita.

Zammarini 6.5 – Il solito motorino a centrocampo, è l’innesco delle azioni di ripartenza del Catania. Proprio da lui infatti parte il suggerimento per Marsura, che poi rifinisce per Bocic. Ennesima prestazione positiva di questo inizio di campionato. Dal 60’ Rocca 6 – Intenso come sempre, recupera palloni e strappa. Sfiora anche il gol.

Ladinetti 6 – La qualità nel tocco c’è, ma deve alzare i giri del motore per impattare davvero in questa squadra. Ha comunque modo, nella ripresa, per rifornire Sarao direttamente da corner: primo assist in rossazzurro. Alterna buone giocate a qualcosa da rivedere: comunque una buona prestazione.

Deli 6.5 – Il migliore del Catania nel primo tempo. La condizione atletica adesso lo assiste, la qualità tecnica diventa così evidente. Al terzo minuto è autore di una grande conduzione in zona centrale, culminata con dribbling in area e una conclusione di sinistro che colpisce la traversa (il pallone batte a terra, secondo l’arbitro fuori dalla linea). In un Catania privo di Chiricò, è lui l’elemento dotato della qualità tecnica necessaria per accendere la luce. Cala, inevitabilmente, nella ripresa.

Bocic 7 – Squalificato in campionato (due giornate), Tabbiani lo schiera in Coppa. Non ha molte possibilità di puntare l’avversario nell’uno contro uno ed esibire il suo cambio di passo nel primo tempo. Nella ripresa si fa trovare pronto quando deve solo spingere in rete il pallone che Marsura gli consegna in area: primo gol in maglia rossazzurra. La rete gli dà fiducia e lo sblocca, comincia allora a spingere forte sulla fascia: sfiora pure la doppietta.

Sarao 6.5 – Tabbiani fa rifiatare Di Carmine, e allora tocca al capocannoniere del Catania nella passata stagione. Si vede poco nel primo tempo, stretto nella morsa dei due centrali del Messina. Nella ripresa si scrolla di dosso il difficile avvio di stagione segnando, di testa, la rete del 2-0. Liberatoria la corsa verso la curva nell’esultanza per un gol tanto atteso. Dal 70’ Di Carmine 6 – Lavoro efficace di sponda per i compagni, ha modo nel finale di sporcare i guantoni di De Matteis con una conclusione pericolosa.

Marsura 6.5 – L’impressione è che gli manchi un po’ di brillantezza nello spunto individuale, non sembra ancora al suo meglio anche a livello di fiducia. Nel primo tempo ha due possibilità per concludere verso la porta: nella prima sulla sua strada trova il portiere De Matteis, nella seconda calcia a lato. Nella ripresa, servito da Zammarini, offre a Bocic l’assist per l’1-0: secondo tempo più convincente. Dal 70’ Chiricò 6 – Ultimi venti minuti per l’uomo che ha illuminato con le sue giocate la sfida di Caserta.

Tabbiani 6.5 – Visti i tanti impegni, il turn-over era d’obbligo: Catania diverso per sette interpreti su undici rispetto a Caserta. La gara va secondo i suoi piani, i rossazzurri mettono in sicurezza il risultato e allora lui può gestire le rotazioni per come aveva preparato: Zammarini e Rocca si avvicendano, per Chiricò e Di Carmine gli ultimi venti minuti della sfida. Raccoglie la seconda vittoria di fila, e questo è dato importante: domenica c’è il Latina per dare continuità in campionato.

Tabellino

Catania-Messina 2-1

Marcatori: 54’ Bocic, 58’ Sarao, 89’ Ortisi

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri (dal 60’ Curado), Lorenzini, Maffei; Zammarini (dal 60’ Rocca), Ladinetti, Deli; Bocic, Sarao, Marsura. All: Tabbiani.

Messina (4-3-3): De Matteis; Polito, Darini (dal 62’ Salvo). Pacciardi, Tropea (dall’84’ Zammit); Buffa, Franco (dal 62’ Frisenna), Ortisi; Cavallo (dall’84’ Scafetta), Luciani (dal 62’ Ragusa), Zunno. All: Modica.

Arbitro: De Angeli di Milano

Ammoniti: Zunno, Chiricò, Rocca, Frisenna, Bouah