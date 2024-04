Catania-Messina, gli scatti più belli del match del “Massimino”

Il Catania conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza nel derby contro i giallorossi: le fotografie della serata al vecchio "Cibali"

Nel cuore di una serata intensa, il Catania ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Messina con un gol su calcio di rigore messo a segno nel primo tempo da Di Carmine. La partita, giocata al Massimino di fronte a 20.000 tifosi catanesi, ha visto una tensione palpabile sul terreno di gioco, resa ancora più incandescente dalla mancanza dei tifosi ospiti. Il momento chiave è arrivato con il tocco involontario di braccio di Dumbravanu, che ha concesso al Catania il rigore decisivo. Di Carmine ha dimostrato ancora una volta la sua freddezza sotto pressione, portando il suo totale gol stagionali a otto, confermandosi come punto fermo nell’attacco della squadra. Questa vittoria non solo ha interrotto il periodo difficile del Catania, ma ha anche alimentato la passione dei tifosi che hanno riempito lo stadio, creando un’atmosfera di sostegno senza pari. Il derby del Girone C della Lega Pro ha regalato emozioni forti e confermato la determinazione e la forza del Catania di voler vincere a tutti costi smorzando le tensioni dopo le brutte prestazioni di campionato con un finale ancora tutto da scrivere.

La fotogallery del match del “Massimino”