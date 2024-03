Catania, molesta clienti di un bar: donna denunciata

Una donna, una 47enne di nazionalità ucraina, ha molestato i clienti di un bar di Catania. I poliziotti sono intervenuti in via Luigi Sturzo.

Una donna, una 47enne di nazionalità ucraina, ha molestato i clienti di un bar di Catania. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Luigi Sturzo a seguito di una segnalazione. Il proprietario dell’esercizio ha indicato agli agenti la straniera che disturbava la clientela e, nonostante vari avvertimenti, non voleva uscire dall’attività. La donna vedendo la Polizia è andata in escandescenza e non ha fornito le proprie generalità opponendo strenua resistenza. Le autorità sono riuscite a farla salire sull’auto di servizio accompagnandola negli uffici della Polizia Scientifica per procedere con l’identificazione.

Catania, denuncia e ospedale

La donna è stata denunciata in stato di libertà per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. La stessa non ha voluto allontanarsi dagli uffici e si è piazzata al centro della strada in via San Giuseppe La Rena bloccando il traffico. L’azione ha determinato molti disagi alla circolazione. Dunque i poliziotti hanno contattato un’ambulanza del 118 che ha accompagnato la 47enne al pronto soccorso dell’Ospedale San Marco. Sul posto è stata affidata alle cure dei sanitari.