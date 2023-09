Il Catania tra Monopoli e mercato: Zanellato o Liotti?

Domani il Catania in campo per sfidare il Monopoli. Intanto la dirigenza ragiona sull’ultimo innesto da mettere a disposizione di mister Tabbiani

Il clima è cambiato, in casa Catania, dopo la preziosa vittoria ottenuta contro il Picerno. Un successo che ci voleva, dopo il k.o. immeritato raccolto contro il Crotone, per alimentare fiducia e consapevolezza del gruppo allenato da mister Tabbiani. Gruppo che, mentre si prepara alla sfida contro il Monopoli (in programma domani sera al “Veneziani”), sarà irrobustito nelle prossime ore da un nuovo innesto.

Liotti o Zanellato?

Dopo la partenza di Marco Palermo – la mezzala classe ’95 ha risolto il contratto con il club etneo prima di firmare per il Lamezia – il Catania ha la necessità di aggiungere una nuova pedina al reparto di centrocampo. Due i profili principali sondati da Vincenzo Grella e Antonello Laneri, entrambi, al momento, svincolati: Daniele Liotti e Niccolò Zanellato. Il Catania ragiona sull’elemento giusto da prendere, in relazione a caratteristiche tecnico-tattiche, futuribilità ed eventuali costi. Fino a ieri sera, Grella e Laneri non avevano ancora sciolto le riserve, nelle prossime ore (probabilmente tra oggi e domani) attesa la valutazione definitiva.

Liotti il jolly, Zanellato di qualità

Daniele Liotti è un volto ben noto a Laneri, che fu il suo direttore sportivo a Siracusa nella stagione 2017/18. Liotti, classe ’94, è un terzino mancino, impiegabile anche in posizione più avanzata sulla corsia di sinistra ed eventualmente, in caso di necessità, come mezzala. Il difensore calabrese, che è svincolato dopo la mancata ammissione della Reggina (25 presenze e 1 gol in Serie B nella passata stagione), conta 91 presenze e 8 reti nel torneo cadetto oltre a 83 gare e 7 gol nel Girone C di Serie C. Per Liotti anche un passaggio nelle giovanili del Catania (stagione 2011/12). Profilo certamente differente quello di Niccolò Zanellato, che di ruolo è un centrocampista e che si è svincolato dalla Spal lo scorso 31 agosto. Zanellato è una mezzala (agisce soprattutto a sinistra) e può eventualmente giostrare davanti alla difesa. Cresciuto nel Milan, in carriera non ha mai giocato in Serie C: per lui 96 presenze con 5 reti in Serie B, e 28 in Serie A (tutte con il Crotone). Rispetto a Liotti è un centrocampista puro e quindi andrebbe a rimpolpare il reparto dopo la partenza di Palermo. Tabbiani pensa al Catania da proporre domani al “Veneziani” – che potrebbe presentare qualche variazione rispetto a domenica scorsa – e intanto attende news dal mercato. Nelle prossime ore la possibile definizione dell’ultimo affare di mercato della società rossazzurra.