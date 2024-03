Il Catania torna “formato campionato”: Kontek evita la sconfitta col Monterosi. Le pagelle

Un Catania lontano parente di quello visto mercoledì contro il Rimini, a lungo sotto in casa con il Monterosi, pareggia 1-1 grazie a Kontek. Racconto della gara e pagelle.

Bello in Coppa, pessimo in campionato. Catania-Monterosi ha confermato il trend stagionale della squadra rossazzurra che, dopo la bella affermazione di mercoledì sera sul Rimini con conseguente qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie C, offre una prestazione decisamente al di sotto della sufficienza al Massimino contro il Monterosi penultimo.

L’1-1 raggiunto nel finale con la rete di Kontek all’83’ (ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie a Rossi al 30’) evita quella che sarebbe stata la tredicesima sconfitta in campionato. Stavolta se non altro, sotto nel punteggio, la squadra di Lucarelli è quantomeno riuscita ad agguantare il pareggio. Prestazione abulica sul fronte offensivo – primo tiro in porta di marca etnea, firmato Costantino, arrivato all’80’ – al triplice fischio del direttore di gara, dagli spalti sono arrivati fischi per una prestazione assai deludente. Squadra apparsa stanca nei suoi interpreti principali – tante gare ravvicinate giocate nell’ultimo periodo – ed in generale poco lucida. Di seguito le pagelle.

Le pagelle di Catania – Monterosi

Albertoni 6 – Rossi colpisce a distanza ravvicinata e dunque poco può il portiere rossazzurro, che risponde invece presente nel finale sulla conclusione velenosa di Di Francesco.

Castellini 5.5 – Fa il suo in maniera abbastanza diligente in entrambe le fasi, ma stavolta si fa sorprendere da Rossi nell’azione che conduce al vantaggio ospite non chiudendo in tempo sull’attaccante: responsabilità da condividere con il resto del pacchetto arretrato.

Curado 5 – Continua a trasmettere in generale poca sicurezza, specie quando ha il pallone tra i piedi. Non è autore di gravi sbavature, ma Monaco in questo momento sembra avere una marcia in più.

Kontek 6.5 – Il suo sinistro al volo, particolarmente difficile da un punto di vista tecnico, evita al Catania quella che sarebbe stata una sconfitta assai rovinosa. In fase di marcatura gestisce senza eccessivo affanno.

Celli 5 – Prosegue nel suo generale momento di difficoltà. Il cross di Eusepi da cui scaturisce il gol di Rossi arriva proprio dal suo lato. Come avvenuto contro il Rimini, la sua partita dura appena 45 minuti: sostituito all’intervallo. Dal 46’ Haveri 5 – Potenzialità notevoli, ma pallone che sembra pesargli: sbaglia diverse scelte in conduzione.

Sturaro 5.5 – Meno intenso negli inserimenti rispetto a mercoledì, e più di esperienza e posizione. Gara non felice, ma era alla seconda in pochi giorni. E si vede. Dal 59’ Peralta 5.5 – Ci prova un po’ di più pur senza brillare particolarmente.

Welbeck 5 – Qualche intercetto, regia non propriamente pulita con tanti errori nel controllo del pallone e nella distribuzione. Accusa le tante gare ravvicinate giocate nell’ultimo periodo. Dal 71’ Tello 5 – Prestazione abulica del colombiano, che di fatto non entra in partita.

Zammarini 5.5 – Rientro da titolare per l’ex Pordenone che agisce da mezzala sinistra. Corre ma a vuoto, trova poche volte i suoi classici inserimenti dentro l’area.

Chiricò 5 – Come molti compagni, sembra stanco e poco lucido. Poche idee sulla destra, con ridotta velocità di esecuzione. La sua partita dura solo un tempo. Dal 46’ Chiarella 6 – Qualche dribbling e accelerazione importante gli riesce, deve trovare più concretezza in rifinitura e finalizzazione.

Cianci 5.5 – Ingaggia un duello tutto fisico con l’ex Catania Mbende ed è autore di qualche buona sponda. Tuttavia non riceve sostanzialmente un solo pallone giocabile e praticamente non conclude mai verso la porta.

Cicerelli 5.5 – Rispetto a Chiricò, qualche spunto individuale in più lo trova specie quando viene dentro il campo. Gli manca brillantezza, visibilmente stanco. Dal 46’ Costantino 6 – Ci mette se non altro voglia. Fa tanto movimento, trova il primo tiro in porta del Catania all’80’ ed è bravo a servire con una sponda di testa Kontek nell’azione del gol.

Lucarelli 5 – “Se avessi potuto scegliermi l’avversario di domani, non avrei scelto il Monterosi”. Con le sue dichiarazioni pre-gara, Cristiano Lucarelli aveva in un certo senso anticipato le difficoltà della sfida contro i laziali.

Il suo Catania, però, ha fatto davvero poco per venirne fuori. Ridotto utilizzo del turn-over con quattro cambi nell’undici titolare rispetto a mercoledì (dentro Kontek, Curado, Zammarini e Cianci, fuori Bouah, Monaco, Tello e l’infortunato Di Carmine) nel primo tempo il Catania è praticamente assente in fase di proposizione ed in più si fa bucare nell’azione del gol del Monterosi, la prima costruita dagli avversari.

Cambia nella ripresa con gli inserimenti di Chiarella, Haveri e Costantino passando al 3-4-1-2, ma la squadra fatica proprio a calciare verso la porta. Problemi irrisolti in fase offensiva, sconfitta se non altro evitata. Certo, incidono molto le tante gare ravvicinate ma si sapeva che, col doppio impegno di campionato e Coppa (quest’ultima peraltro fondamentale nel salvare la stagione) il conto da questo punto di vista sarebbe stato salato a livello di energie.

Tabellino

Catania-Monterosi 1-1

Marcatori: 30’ Rossi, 83’ Kontek

Catania (4-3-3): Albertoni; Castellini, Curado, Kontek, Celli (dal 46’ Haveri); Sturaro (dal 59’ Peralta), Welbeck (dal 71’ Tello), Zammarini; Chiricò (dal 46’ Chiarella), Cianci, Cicerelli (dal 46’ Costantino).

All.: Lucarelli

Monterosi (3-5-2): Forte; Piroli (dal 57’ Tartaglia), Mbende, Sini; Gavioli, Scarsella (dal 79’ Di Francesco), Gori, Parlati, Crivello (dal 79’ Verde); Rossi (dal 46’ Vano), Eusepi (dal 65’ Bittante).

All.: Scazzola

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Ammoniti: Cianci, Haveri, Vano, Curado, Tartaglia

Note: 15.888 spettatori