Catania, no allo stralcio delle cartelle esattoriali: la decisione del Consiglio comunale

La misura, che sembra apparire impopolare, "evita un grave danno al nostro Comune", ha commentato il presidente Anastasi.

È stato approvato, del Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, il diniego allo stralcio parziale previsto dalla legge 197/2022 riguardo ai contenziosi tributare per le cartelle esattoriali fino a mille euro.

La delibera è stata illustrata durante la seduta di apertura, in presenza del vice commissario Bernardo Campo, dal dirigente del servizio Tributi Gaetano Oliva.

Cartelle esattoriali, Anastasi: “Misura impopolare ma evita danni”

La mancata approvazione del documento avrebbe comportato lo stralcio automatico, previsto dalla Legge di Bilancio per gli Enti Locali, in merito ai ruoli di valore fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, e relativi al periodo 2000-2015, causando inevitabili squilibri di bilancio particolarmente gravosi per un comune in dissesto.

“Il Consiglio con grande senso di responsabilità ha approvato una delibera che può sembrare impopolare ma che evita un grave danno al nostro Comune, già in dissesto, e allo stesso tempo non compromette la possibilità per i cittadini di usufruire di specifiche agevolazioni aderendo direttamente alla definizione agevolata”, ha dichiarato il presidente Sebastiano Anastasi.