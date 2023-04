“Catania non può più aspettare”, l’appello della Cisl ai candidati sindaco VIDEO

È stato presentato questa mattina, il documento “Costruiamo tutto dal nuovo - per un Patto territoriale di Comunità".

Un appello alle forze politiche della città e, in particolare, ai candidati sindaco. Che, in larga parte, erano seduti in prima fila, ad ascoltare i contenuti del corposo documento illustrato dalla Cisl etnea per rilanciare la città e portarla al di là del guado che, negli ultimi tempi, sembra averla imprigionata.

È stato presentato questa mattina, alla presenza del segretario cittadino, Maurizio Attanasio e di quello regionale, Sebastiano Cappuccio “Costruiamo tutto dal nuovo – per un Patto territoriale di Comunità”, elaborato con il contributo delle sue federazioni di categoria per fungere da stimolo ai candidati per immaginare il futuro di Catania e impegnarsi su alcuni punti ritenuti fondamentali dal sindacato.

“Catania – si legge in premessa – si trova a fronteggiare una fase storica, dal punto di vista economico, sociale e politico, che probabilmente mai era stata così incerta e fragile. Un quadro complessivo articolato, sebbene tutti gli sforzi possibili compiuti, che ha ampliato e rafforzato una condizione precaria preesistente della città, aggravata dal dissesto economico del 2018, prima, e dall’assenza “forzata” e a fasi alterne del Primo cittadino, poco dopo, rendendo la comunità catanese “orfana” di una guida politico-amministrativa e, soprattutto, di uno spazio comunitario di dialogo e di confronto costruttivo e permanente”.