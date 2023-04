Catania, ore calde per il sì a Trantino nel centrodestra. Parisi: “Deluso, pago il non accettare certi “riti” della politica”

Manca soltanto l'ok della Lega per l'ufficializzazione della candidatura di Enrico Trantino: il messaggio dell'ex asessore allo Sport

Sono ore caldissime, per non dire bollenti, per il centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative a Catania del 28-29 maggio. La coalizione, infatti, starebbe per dare luce verde definitivamente al nome di Enrico Trantino, candidato sindaco proposto da Fratelli d’Italia.

Dopo il Mpa di Lombardo, nella giornata di ieri anche la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e Noi con l’Italia hanno annunciato il proprio sostegno alla candidatura dell’avvocato figlio d’arte Trantino, ex assessore nella giunta di Salvo Pogliese (FdI), nonchè ex guida del movimento “DiventeràBellissima” fondato da Nello Musumeci.

Si attende, a questo punto, soltanto l’ok della Lega, con le quotazioni di Valeria Sudano che appaiono ormai in sensibile ribasso.

Candidatura Trantino, tutta la delusione di Sergio Parisi

Tra i grandi delusi per la scelta ricaduta su Trantino, c’è soprattutto l’ex assessore allo Sport e alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, il cui nome circolava da tempo tra i papabili candidati al ruolo di primo cittadino di Catania.

Lo stesso Parisi ha voluto esternare tutta la sua amarezza in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Nell’ augurare a tutti una serena Pasqua, ringrazio di cuore chi mi è stato accanto in questi mesi e nelle ultime settimane in un’esperienza fatta di luci e ombre, di ostacoli e anche di piccoli traguardi, di incontri con persone genuine e trasparenti e con altre, forse, poco affidabili – scrive l’ex assessore – Gli ultimi giorni sono stati davvero particolari e pieni di sentimenti contrastanti. Sono passato dall’esaltazione alla delusione, probabilmente per la mia scarsa predisposizione a capire, e accettare, certi “riti” della politica; ma si va avanti, come mi ha insegnato lo sport, pronti a ripartire più forti di prima. Del resto tutto quello che è accaduto, il fatto di restare fino all’ultimo fra i papabili alla carica di Sindaco di questa Città, è stato possibile grazie al duro lavoro e ai risultati ottenuti e riconosciuti dagli altri, amici e avversari – conclude Parisi -Una cosa, anche per me, impensabile e sorprendente. Il significato della parola Pasqua è “passare oltre” e più che mai in questo momento esprime i miei sentimenti e il mio stato d’animo. Questo è l’augurio che faccio a me, ai miei cari, ai miei amici, alla mia adorata Catania e a tutte le le persone che non smetteranno mai di credere che ci possa essere un futuro migliore. ‘Melior de cinere surgo'”.