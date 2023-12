VIDEO | La “rivoluzione” della viabilità di Catania inizia con la nuova parallela al Lungomare

Il progetto di via Barraco è pronto dopo 20 anni di attesa: le parole del sindaco Trantino e dell'assessore Parisi.

All’altezza del ponte ferroviario sulla circonvallazione di Catania, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai lavori pubblici e politiche comunitarie Sergio Parisi hanno aperto la nuova arteria stradale di via Barraco.

Servirà da innesto dal viale Ulisse con l’attraversamento parzialmente in sopraelevata della zona Rotolo-Ognina per arrivare alla rotatoria di via del Rotolo. Si tratta di uno snodo importante per alleggerire il traffico dalla circonvallazione opera attesa da un ventennio oggi finalmente realizzata dall’amministrazione Trantino.

Circonvallazione di Catania, aperta arteria di via Barraco

“Entra in funzione la prima carreggiata di una strada a quattro corsie parallela al Lungomare, attesa da oltre venti anni, che permette di snellire lo storico ingolfamento di piazza Mancini Battaglia e della zona circostante”, si legge in un comunicato del Comune di Catania, che annuncia le novità per la viabilità del capoluogo etneo.

“Pensare soltanto ai tanti errori del passato e fare processi non ci porterebbe da nessuna parte. Approfittare di quegli errori per cercare di rimediare e fare tesoro di quanto è stato compiuto vuol dire misurarsi sul futuro. Questo è l’inizio di un nuovo percorso”, ha commentato il primo cittadino di Catania.

Quello di via Barraco è solo il primo passo. Trantino, infatti, ha annunciato alla stampa l’avvio prossimo di diversi progetti che interessano la zona Borgo-Europa e altre aree fondamentali per la gestione del traffico nel cuore di Catania. Una “rivoluzione” sul fronte della mobilità.

Parisi: “Novità per la zona del Lungomare”

“Stiamo concretizzando una strategia che vedrà la riqualificazione di tutto il Lungomare, anche utilizzando i fondi comunitari”, ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici e politiche comunitarie Sergio Parisi all’inaugurazione dell’arteria di via Barraco.