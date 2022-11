Catania, Passeggiata della Legalità: associazione antimafia incontra operatori economici

A Catania "Passeggiata della Legalità", organizzata dall’Associazione "Antimafia e Legalità", per far riacquistare la dignità della denuncia.

A Catania, lo scorso venerdì, si è svolta la prima “Passeggiata della Legalità“. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione “Antimafia e Legalità” che è presieduta dall’avv. Enzo Guarnera. I volontari e ld volontarie hanno trascorso il pomeriggio tra Corso delle Province e Corso Italia entrando e uscendo dai negozi, già addobbati per Natale e anche per il Black Friday.

Gli incontri saranno ripetuti lunedì 28 novembre alle 16:30 stavolta partendo però da piazza Iolanda per arrivare in via Etnea insieme agli scouts e alle girls guide dell’area metropolitana. Una collaborazione che evidenzia l’importanza di seminare tra le giovani generazioni il seme del contrasto alle “mafie silenti” e alla quiescenza. L’obiettivo è quello di far riacquistare la dignità della denuncia delle azioni mafiose. Nei mesi successivi le passeggiate continueranno in diverse zone della località etnea con lo scopo di sensibilizzare gli operatori economici sulle tematiche dell’estorsione, dell’usura e della corruzione esortandoli a denunciare nel caso in cui ne fossero vittime.

“Siamo stati accolti con il sorriso e con un grazie sincero e rotondo quasi d’appertutto, in negozi affollati come in quelli deserti – ha dichiarato Guarnera -. Pochissimi esercenti erano troppo indaffarati o infastiditi nell’accoglierci per sentir parlare di usura, estorsioni, mafia e dell’offerta di un’assistenza professionale, gratuita e nell’anonimato per non affrontare da soli cravattari e raccoglitori di pizzo”.