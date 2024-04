Dal trionfo in Coppa all’incubo play-out: il Catania perde a Francavilla e rischia grosso. Le pagelle

Il successo in Coppa è già dimenticato: ritorna il Catania formato campionato. I rossazzurri perdono a Francavilla e “vedono” lo spettro play-out.

Il pericolo play-out è sempre più concreto. La vittoria in Coppa Italia Serie C è già dimenticata, ritorna l’amara e difficilissima realtà del campionato. Il Catania perde a Francavilla in uno scontro diretto delicatissimo in zona salvezza e la classifica è sempre più traballante: rossazzurri raggiunti in classifica dal Monopoli, a -6 dalla Virtus Francavilla in attesa che giochi la Turris (attualmente a -2).

Alla “Nuovoarredo Arena” arriva la sedicesima sconfitta in campionato (terza di fila), a decidere è un gol al 58’ di Gabriele Artistico. Per gli etnei è il settimo k.o. consecutivo in trasferta tra campionato e Coppa, nel girone vinta soltanto una delle ultime otto gare.

Palo Artistico

Primo tempo bloccato. La partita la fa più la Virtus Francavilla, con il Catania che si limita a gestire e cerca di ripartire. Al decimo l’occasione principale della prima frazione, quando Artistico calcia forte con il destro e colpisce il palo ad Albertoni battuto. L’unico tiro in porta del Catania porta la firma di Costantino (para Branduani senza difficoltà), poi, per i padroni di casa, pericolosi con i loro inserimenti Macca e Izzillo (Albertoni alza la sfera sopra la traversa). 0-0 all’intervallo.

Francavilla – Catania: rovinosa sconfitta

La ripresa inizia su ritmi più blandi rispetto alla prima frazione di gioco. Al 58’, però, arriva l’episodio che modifica l’andamento del campionato: Izzillo pesca Artistico con un lungo lancio, il numero 9 biancoazzurro è bravo ad addomesticare il pallone, superare Castellini e bucare Albertoni. 1-0 Virtus Francavilla, e Artistico, già desiderio di mercato etneo a gennaio, che replica il gol dell’andata. Il Catania sotto nel punteggio prova qualche sortita, a dire il vero poco convinta. Finisce così con un successo che inguaia la squadra di Zeoli.

Le pagelle

Albertoni 6 – Quando coinvolto risponde presente, in maniera particolare su Izzillo nel primo tempo e su Risolo nella ripresa.

Castellini 5 – Attento nelle diagonali difensive e nei ripiegamenti nel primo tempo, si fa beffare da Artistico nell’azione del gol. Coinvolto dalle difficoltà della squadra.

Monaco 5 – Rischia di perdere un brutto pallone nel primo tempo sulla pressione di Artistico. Stecca, come tutta la retroguardia, nell’azione del gol: perso Artistico, che è nelle condizioni di calciare quasi indisturbato. Dal 74’ Kontek 6 – Ultimo quarto d’ora quando la squadra cerca il pareggio.

Celli 5 – Poco coraggio in fase di proposizione, arriva a crossare quasi sempre dalla trequarti: tentativi ineffaci.

Rapisarda 5.5 – Un paio di volte riesce ad andare al cross, senza però la giusta precisione. Dal 59’ Bouah 5.5 – Tenta qualche sortita, ma non riesce a sfondare.

Zammarini 5 – Dopo la superba prestazione in finale di Coppa, è in pratica irriconoscibile. Mancano inserimenti e qualità negli appoggi.

Quaini 5.5 – Regia non sempre perfetta, i pochi movimenti dei compagni non lo agevolano. Uno dei pochi a metterci cattiveria nel finale.

Welbeck 5.5 – La corsa non manca mai, ma si vede solo quella. Dal 59’ Chiricò 5 – A parte qualche calcio di punizione, non arriva quasi nulla dal suo piede.

Marsura 5.5 – Nella ripresa riesce ad andar via un paio di volte, in generale non ripete la grande prestazione offerta in Coppa. Dal 65’ Chiarella 5.5 – Qualche buona sgroppata sulla sinistra, manca la finalizzazione.

Di Carmine 5 – Si vede poco, fatica a liberarsi dalla marcatura degli avversari. Si vede solo nella ripresa quando si coordina nel calciare in area ma in pratica colpisce Cianci.

Costantino 5.5 – Impegna il portiere nel primo tempo con un tiro però debole. Poco movimento in generale. Dal 48’ Cianci 5.5 – Pochi palloni ricevuti: in questo modo diventa inefficace.

Zeoli 5 – Come sempre accaduto durante la stagione, dopo la Coppa per il Catania ritorna quello che è una sorta di stillicidio in campionato. L’impressione è che la squadra non riesca a comprendere fino in fondo che il rischio play-out è alto: del resto, neppure dai dirigenti più importanti del club sembra arrivare questo input. Zeoli sembra esserne consapevole dei rischi, ma non sta riuscendo a trasmettere questo messaggio ai suoi calciatori. E questo conta più di qualsiasi scelta tecnico-tattica.

Tabellino Francavilla – Catania

Virtus Francavilla-Catania 1-0

Marcatori: 56’ Artistico

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Izzillo, Laaribi, Macca (dal 65’ Garofalo), Carella (dal 75’ Risolo); Artistico, Contini (dal 65’ Neglia).

Allenatore: Villa.

Catania (3-5-2): Albertoni; Castellini, Monaco (dal 74’ Kontek), Celli; Rapisarda (dal 59’ Bouah), Zammarini, Quaini, Welbeck (dal 59’ Chiricò), Marsura (dal 65’ Chiarella); Di Carmine, Costantino (dal 48’ Cianci).

Allenatore: Zeoli.

Arbitro: Centi di Terni.

Ammoniti: Dutu, Quaini.