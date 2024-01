Catania, un poker al Brindisi per ripartire: festa del gol al Massimino. Le pagelle

Dopo la pesante sconfitta di Crotone, immediata riscossa del Catania: quattro gol al Brindisi. Racconto della gara e pagelle

Segnale Catania. Il 2024 si era aperto male, con la pesante sconfitta di Crotone, ma i rossazzurri reagiscono al Massimino davanti al proprio pubblico (che mancava da un mese a seguito dei divieti imposti dalle autorità) rifilando quattro reti al Brindisi. Gioca bene la squadra di Cristiano Lucarelli, che schiera dall’inizio quattro dei nuovi acquisti (Kontek, Celli, Peralta e Costantino) e trova il gol al 24’ con Samuel Di Carmine, al rientro dal primo minuto. Il raddoppio arriva nella ripresa al 62’ quando Roberto Zammarini, nel tentativo di crossare dalla destra, batte Saio, sorpreso dalla traiettoria beffarda del traversone. Il tris porta la firma di Rocco Costantino, che al 78’ su calcio di rigore sigla il suo primo gol con la maglia rossazzurra. Ridefinisce il risultato il gol di Marco Chiarella, arrivato nei minuti finali. Un successo che ci voleva (che in casa in campionato mancava da Catania-Turris, prima di Lucarelli in panchina) e che permette alla squadra di Lucarelli di respirare. Davvero poca cosa il Brindisi di questa sera, ma agli etnei va dato atto di aver disputato una gara convincente.

Le pagelle

Bethers 6 – Impegnato soltanto nel primo quarto d’ora di gara, per il resto spettatore interessato agli sviluppi del match.

Curado 6.5 – Buona prova del centrale argentino, attento negli uno contro uno e puntuale negli anticipi. Si rialza dopo la prova negativa di Crotone.

Kontek 6 – Debutto con la maglia del Catania per il centrale croato, inserito in mezzo alla retroguardia. Di testa svetta e sfrutta l’altezza nel gioco aereo. Un’uscita sbagliata poteva costare caro nel primo tempo, seguita da un’incertezza nel disimpegno. Per il resto, tutto sotto controllo.

Castellini 6.5 – Il solito jolly difensivo: inizia da terzo di difesa, nel secondo tempo prosegue da quinto di centrocampo a destra e chiude da terzino. Nasce da un suo traversone di pregevole fattura l’azione che porta al rigore poi trasformato da Costantino.

Rapisarda 6 – Si sgancia sulla corsia di destra soprattutto nel primo tempo, più ordinato nella ripresa. Prestazione sufficiente. Dal 71’ Cicerelli 7 – Poderoso ingresso dalla panchina. Qualità subito in evidenza, tra corsa, controllo di palla pulita e buona tecnica. Giocatore interessante.

Zammarini 6.5 – Da mezzala può sfruttare al meglio le sue qualità principali, vale a dire corsa e inserimento. Bravo e fortunato al 62’ quando il suo traversone assume una traiettoria imparabile per il portiere del Brindisi trasformandosi nel gol del 2-0.

Zanellato 6 – Regia pulita in mezzo al campo, pur con qualche sporcatura di troppo. Tocco di palla che resta di qualità superiore. Dal 79’ Chiarella 6.5 – Ultimi dieci minuti utili per trovare la prima rete stagionale: esultanza rabbiosa per una stagione iniziata in maniera non fortunata.

Peralta 7 – Debutto positivo per il giocatore arrivato dal Foggia. Interpreta bene la posizione di trequartista muovendosi con intelligenza tra le linee e fungendo da elemento di raccordo tra centrocampo e attacco. Mette a referto l’assist per Di Carmine in occasione della rete dell’1-0. Dal 63’ Welbeck 6.5 – Le sue qualità sono note: quando c’è da lottare non si tira indietro. Vince tanti contrasti ed è lucido nelle scelte.

Celli 6 – Prestazione ordinata nel primo tempo, spinge con più convinzione nella ripresa.

Di Carmine 7 – La voglia di riassaporare il campo dopo il periodo di sosta forzata era evidente. Al Catania Di Carmine è mancato tanto e si vede al 24’ quando, ricevuto l’assist di Peralta, il numero 10 rossazzurro con una bordata di destro non lascia scampo a Saio. Peraltro l’ex Verona era forse riuscito a trovare la rete già qualche minuto prima con un colpo di tacco (gol fantasma). Bomber ritrovato. Dal 71’ Cianci 6 – All’esordio con la maglia rossazzurra, si muove bene e si fa trovare pronto con sponde interessanti per i compagni.

Costantino 7 – Tanto movimento, sponde e protezione del pallone. Prestazione generosa alla quale mancherebbe solo il gol: a dieci minuti dalla fine ha l’opportunità di presentarsi dal dischetto del rigore e non sbaglia. Rete meritata. Dal 79’ Chiricò s.v. – Solo dieci minuti per lui. Qualche giocata tradisce forse un po’ di nervosismo: non facile restare fuori per un giocatore come lui.

Lucarelli 7 – La scelta forte iniziale è la panchina per Chiricò: lo aveva del resto annunciato in conferenza stampa, nessuno ha la maglia regalata. Il campo premia le sue decisioni. Nel 3-4-1-2 disegnato dal tecnico livornese Peralta gioca bene tra le linee, Costantino e Di Carmine formano un tandem mobile e pericoloso. In questo Catania c’è tanto di suo e non solo tatticamente: adesso serve trovare la giusta continuità, soprattutto a livello mentale. Ma stasera la sua squadra ha convinto.

Tabellino

Catania-Brindisi 4-0

Marcatori: 24’ Di Carmine, 62’ Zammarini, 78’ Costantino (r), 85’ Chiarella

Catania (3-4-1-2): Bethers; Curado, Kontek, Castellini; Rapisarda (dal 71’ Cicerelli), Zammarini, Zanellato (dal 79’ Chiarella), Celli; Peralta (dal 63’ Welbeck); Di Carmine (dal 71’ Cianci), Costantino (dal 79’ Chiricò). All.: Lucarelli

Brindisi (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Cappelletti, Bellucci; Valente, Vona (dal 68’ Lombardi), Malaccari, Falbo, Calderoni; Bunino, Trotta. All. Roselli

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Ammoniti: Kontek, Bellucci, Valenti