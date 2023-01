Catania cala il poker contro il Licata: le FOTO

Il Catania batte il Licata allo stadio Angelo Massimino. Le foto della partita terminata con il risultato di 4-1.

Il Catania batte il Licata e si porta a più 14 sulle inseguitrici. Giornata decisamente fredda e piovosa che non ha impedito ai tifosi rossazzurri di riempire lo stadio Angelo Massimino. Buona rappresentanza anche dei dei tifosi del Licata. L’inizio dell’incontro vede una partenza sprint del Catania che nei primi minuti di gioco si porta sul due a zero grazie alle reti di Sarao e Vitale. Ma al 34esimo Saito accorcia le distanze per il Licata. Nella ripresa il Catania non abbassa i ritmi di gioco costringendo la squadra ospite nella propria area di rigore così al 79esimo sigla la terza rete con Palermo. Nei minuti finali c’è gloria pure per Giovinco che realizza la quarta rete per gli etnei. A fine gara festa per i rossazzurri Con Lodi e compagni sempre più dominatori del proprio girone.