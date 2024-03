Catania-Potenza 0-0, la fotogallery del match del “Massimino”

Gli scatti del match tra Catania e Potenza, conclusosi sul risultato di 0-0 al vecchio Cibali: i rossazzurri faticano ancora in campionato

Il Catania non sa più vincere, ancora un pari in casa: esce indenne dal Massimino pure il Potenza. Il cambio di allenatore affidato a Michele Zeoli non ha cambiato l’atteggiamento dei rossazzurri troppo timoroso e bloccati mentalmente per uscire da un tunnel di risultati negativi che li relega ai margini della zona play-out. Regalato un tempo con un solo tiro in porta, la squadra etnea nei minuti finali ha cercato di rendersi pericolosa dalle parti della rocciosa difesa avversaria senza però centrare il bersaglio grosso. A fine gara, una bordata di fischi ha accompagnato i ragazzi di mister Zeoli negli spogliatoi. Il tecnico dovrà lavorare sulla testa dei calciatori più che sul lato tecnico-tattico. Sperando di recuperare qualche infortunato e raddrizzare una stagione dove di caloroso e bello restano i tanti sostenitori a tifare fino alla fine dei novanta minuti.

Catania-Potenza, gli scatti del match del “Massimino”