Catania, serve pulizia tombini e sistema deflusso acque piovane nel III municipio

Il presidente di “Borgo-Sanzio”, Maria Spampinato, ha raccolto le richieste di molti residenti del III municipio di Catania che chiedono la pulizia dei tombini, ancora otturati dai rifiuti e dalla cenere vulcanica. La richiesta nasce dall’arrivo della stagione autunnale e di conseguenza del maltempo e delle piogge. Il problema è stato già evidente con il temporale di fine agosto.

È sempre più concreto il rischio allagamenti e disagi lungo la circonvallazione, il Tondo Gioeni, il viale Vittorio Veneto, via Caronda e in diverse altre zone del III municipio. Migliaia di pendolari frequentano l’area e il traffico aumenterà a metà settembre con la ripresa delle lezioni scolastiche. Dunque un sistema per il deflusso delle acque piovane perfettamente funzionante è fondamentale.

“Abbiamo accolto con favore le iniziative intraprese dal sindaco Trantino, per ripulire le strade dalla cenere vulcanica e siamo sicuri che, anche in questo caso, si adopererà immediatamente per garantire così la sicurezza dei catanesi” si legge in una nota di Spampinato.