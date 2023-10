Catania, raccolta firme di legali in difesa della funzione dei giudici

È in atto una raccolta firme da parte di 28 legali di Catania per difendere la funzione dei giudici. L’iniziativa è riservata agli avvocati.

È in atto una raccolta firme avviata da 28 legali di Catania per difendere la funzione dei giudici. L’iniziativa è riservata agli avvocati, alcuni dei quali si sono espressi, in una nota, relativamente alla querelle tra il governo nazionale e alcuni giudici del Tribunale etneo e di altri fori accusati di scagliarsi contro i provvedimenti di un esecutivo democraticamente eletto. Gli avvocati coinvolti si dicono fortemente preoccupati perché gli attacchi diventano personali ai danni dei giudici e delle loro famiglie.