Catania, rapina nell’ufficio postale di via Pacinotti: indagano i carabinieri

I rapinatori, come appreso dai Carabinieri, hanno portato via l'intero macchinario del bancomat di un ufficio postale a Catania

Paura poco dopo le 3 della notte appena trascorsa in un ufficio postale del civico 17 M di via Antonio Pacinotti a Catania per una rapina.

I fatti: rapinato il bancomat

Secondo quanto riferito a noi dai Carabinieri della Compagnia di Catania Nesima, i rapinatori hanno portato via l’intero macchinario del bancomat. I militari stanno indagando per dare un volto ai malviventi, grazie anche alle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti nella zona. Intanto l’ufficio postale è chiuso al pubblico.

