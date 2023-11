Catania, rifiuti in strada, auto sequestrate

Scattano le prime denunce penali con sottrazione del mezzo: i sette incivili ora rischiano la condanna al pagamento di un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro

CATANIA – Stretta della Polizia locale per sradicare quell’odioso crimine, diffusso in tutto il comune (e in provincia), di accostarsi sul ciglio della strada per buttare la spazzatura nella varie microdiscariche abusive che certi inqualificabili soggetti ritengono essere una pattumiera pubblica. Stando a quanto comunicato dai Vigili urbani, ieri sono scattate le prime denunce penali, con sequestro del mezzo, nei confronti di codesti “incivili”. Entra nel vivo dunque l’atto di indirizzo che il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto hanno hanno dato al comandante della Municipale, Stefano Sorbino.

Anche sul territorio catanese, dunque, viene applicata la novità legislativa della L.137/2023, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, che stabilisce un’ammenda penale – e non più la sola sanzione amministrativa – nel caso di abbandono di rifiuti; se il fatto viene compiuto da soggetti che sono titolari di imprese o responsabili di Enti, la legge 137/2023 prevede addirittura la pena dell’arresto e/o dell’ammenda fino a 26.000 euro. La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Inoltre in caso di applicazione della sanzione penale, qualora il reo abbia compiuto l’azione illecita utilizzando un veicolo, dovrà essere anche eseguito il sequestro penale del veicolo utilizzato per compiere il reato.

“Così, esperite le indagini, partite dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza appositamente installate per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – , sono stati redatti gli atti di deferimento all’Autorità Giudiziaria a carico di sette utenti che, facendo uso del proprio veicolo privato, hanno abbandonato sulla pubblica via rilevanti quantità di rifiuti, in alcuni casi creando una vera e propria mini discarica, in altri contribuendo ad aggravare la situazione di discariche già esistenti”.

Le sette infrazioni, per le quali sono in corso gli atti di sequestro dei veicoli utilizzati, sono state rilevate nei quartieri di Nesima Inferiore, San Giuseppe La Rena/Playa, San Giorgio e Librino. I trasgressori ora rischiano la condanna al pagamento di un’ammenda penale da 1.000 a 10.000 Euro e la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato.

“La Polizia municipale – prosegue la nota – continuerà a visionare le telecamere di sorveglianza e, allo stesso tempo, impiegando equipaggi in abiti borghesi, eseguirà serrati controlli presso i luoghi maggiormente interessati dal conferimento illecito di rifiuti, al fine di cogliere i trasgressori in flagranza di reato, al contempo definendo le procedure di altri deferimenti all’Autorità giudiziaria e sequestro del veicolo di altre persone già individuate dalle telecamere per conferimento illecito di rifiuti”.

“Avevo auspicato una puntuale verifica normativa – aveva spiegato il sindaco Enrico Trantino le scorse settimane – per applicare le sanzioni penali e il sequestro del veicolo per evitare contenziosi che rischiavano di rendere vana la nostra volontà di colpire coloro che ancora si ostinano a non rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti e della convivenza civile. Saremo ogni giorno di più inflessibili ma tutti devono capire che è conveniente comportarsi correttamente. Ovviamente le norme saranno applicate con raziocinio, perché sono convinto che la severità per avere valore debba avere i caratteri della ragionevolezza in sinergia con l’Autorità Giudiziaria”.