Catania, rissa in discoteca, la Questura dispone la chiusura: è la terza volta in un anno

Si tratta del terzo provvedimento di sospensione delle autorizzazioni di questo locale, emesso dal Questore in meno di un anno

A seguito di una rissa avvenuta nel cuore della notte dello scorso 2 febbraio e segnalata da diverse chiamate giunte al 112 NUE, il Questore di Catania ha sospeso per quindici giorni le autorizzazioni per la gestione di una discoteca del Porto.

La notte della rissa gli agenti delle Volanti giunsero sul posto, trovando numerose persone davanti all’ingresso del locale dove, malgrado l’orario, c’era ancora musica e l’attività era in pieno di svolgimento. Sentirono, pertanto, uno dei responsabili della sicurezza interna del locale, nonché autore di una delle richieste di intervento giunte alla Sala Operativa, che riferì che poco prima c’era stata una rissa all’esterno del locale.

La discoteca, negli ultimi tempi, è stata teatro di diversi episodi di rissa e di aggressioni, “rappresentando un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione, con ciò suscitando allarme sociale”, fanno sapere dalla Questura, sottolineando che “si tratta del terzo provvedimento di sospensione delle autorizzazioni di questo locale, emesso dal Questore in meno di un anno al fine di far cessare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio potrebbe contribuire ad alimentare o anche solo favorire, a prescindere dalla responsabilità del gestore dell’esercizio pubblico”.