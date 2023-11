Catania: ritiro della patente per 13 automobilisti in corsia d’emergenza

La Polizia Stradale di Catania ha realizzato specifici servizi. Sono state ritirate 13 patenti di guida ai furbetti della corsia d'emergenza.

La Polizia Stradale di Catania ha realizzato specifici servizi per fronteggiare comportamenti che compromettono la sicurezza stradale. Sono state ritirate 13 patenti di guida ai “furbetti della corsia d’emergenza“. Sono guidatori che, in presenza di traffico intenso, sfrecciano nel tratto in questione senza pensare all’importanza di lasciare libera la corsia riservata ai mezzi di soccorso o agli automobilisti con difficoltà. Il fenomeno non lecito è ancora più grave in considerazione dei cambi di corsia improvvisi non segnalati ed effettuati a velocità sostenuta.

Controllo di vari veicoli di trasporto

Sono stati controllati diversi mezzi destinati al trasporto di animali vivi, alimenti e merci deperibili nonché gli autobus per scolaresche o turisti. Infine è stato monitorato pure il rispetto delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro ma anche l’osservanza dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di autocarri usando la strumentazione in dotazione denominata “Police Controller”.