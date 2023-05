Catania-Santa Maria Cilento 2-0, le immagini della grande festa rossazzurra – FOTO

Pubblico delle grandi occasioni al "Massimino" per l'ultima gara interna del campionato di Serie D del Catania. Guarda le immagini più belle della festa.

Grande festa ieri sera allo stadio “Angelo Massimino” di Catania per l’ultima gara interna del campionato di Serie D dei rossazzurri. Per l’atto conclusivo tra le mura amiche della stagione, gli etnei di mister Ferraro hanno liquidato la pratica Santa Maria Cilento con il risultato di 2-0 e hanno festeggiato, insieme ai tifosi, l’assegnazione del trofeo per la conquista del primo posto nel Girone I di Serie D.

Grande parterre di pubblico all’ex Cibali, ricolmo in ogni ordine di posto e animato dalle grandi coreografie che sono state issate nelle due curve dell’impianto sportivo. Dopo un breve saluto, il presidente del Catania Ross Pelligra ha ringraziato i tifosi per la sua esperienza in un anno incredibile.

Lo stesso numero uno rossazzurro, insieme al presidente di Lega, ha poi premiato i giocatori, lo staff tecnico e lo staff sanitario consegnando loro le medagli e la coppa del campionato dilettantistico di Serie D. Guarda su QdS.it le migliori immagini della gara di ieri e dei festeggiamenti con la coppa alzata al cielo da Lodi e compagni.

Foto a cura di Davide Anastasi