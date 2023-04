Festa Catania, lo spettacolo delle due curve all’ingresso in campo

Spettacolo delle due curve all'ingresso in campo : coreografie mozzafiato per Catania-Polisportiva Santa Maria Cilento

Un’atmosfera magica, speciale.

Esistono ben poche parole in grado di descrivere alla perfezione il calore dello stadio “Massimino” all’ingresso in campo dei propri beniamini rossazzurri per la sfida in notturna contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

Un incredibile gioco di colori e fumogeni, in un vero e proprio tripudio di passione ed orgoglio.

E’ festa grande al “Massimino”: Catania impazzisce d’amore per il suo Catania.

Presente in tribuna anche il Presidente del Senato La Russa

Detto della dirigenza rossazzurra al gran completo, con in testa il presidente Ross Pelligra e il suo vice Vincenzo Grella, in tribuna presenti anche diversi esponenti della politica locale e nazionale. Dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno al candidato del centrodestra Enrico Trantino, fino ad arrivare al presidente del Senato Ignazio La Russa.