Catania senza acqua, Sidra: “Non sappiamo quando tutto tornerà alla normalità”

Continua a regnare il caos a Catania: quasi tutta la città etnea è senz'acqua da giorni e la risoluzione del problema appare lontana

Continua a regnare il caos a Catania.

Da giorni (quasi 4) infatti, gran parte della città etnea e dell’hinterland risultano sprovvisti di acqua.

Una carenza di enorme gravità, che sta costringendo intere famiglie a vivere di conseguenza in condizioni praticamente disumane, con anche le diverse attività commerciali messe in ginocchio.

Una situazione insostenibile, sì, aggravata anche dai problemi relativi alla corrente elettrica che continua ad andare e poi sparire in diverse parti della città.

Il ritorno alla normalità, purtroppo, appare ancora lontano.

La nota di Sidra: “Impossibile stabilire tempestiche di risoluzione del problema”

Sidra, che gestisce il servizio idrico a Catania, ha pubblicato una nota per nulla rassicurante nei confronti dei cittadini.

Secondo la società, infatti, non sarebbe ancora possibile definire la tempistica per la risoluzione dei problemi legati alla mancanza di acqua.

“Si informa che quasi tutti gli impianti di produzione Sidra – si legge – e dei fornitori terzi sono fermi da parecchie ore per interruzione della fornitura di energia elettrica. La città di Catania al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua. Come comunicato da Area Produzione non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico in quanto questi ultimi dipendono dai tempi di ripristino del servizio elettrico da parte di E-Distribuzione”.