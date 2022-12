Catania set de “L’arte della Gioia”: si gira la serie su Goliarda Sapienza

Una produzione Ht Film, per Sky, che si avvale della collaborazione della Catania Film Commission del Comune.

La via Crociferi come non si era mai vista. Almeno in questo secolo. Bancarelle, donne intente a fare la spesa fanno da sfondo al film per la televisione di Valeria Golino su Goliarda Sapienza.

Il set in via Crociferi

Set in via Crociferi e nel cuore del Barocco cittadino per la serie tv “L’arte della gioia”, diretta da Valeria Golino. Le informazioni si leggono nella pagina Facebook del Comune di Catania. L’opera, ambientata nel Novecento, è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza.

La produzione

Una produzione Ht Film, per Sky, che si avvale della collaborazione della Catania Film Commission del Comune. Le riprese toccano alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico-artistico e architettonico cittadino. Oltre a via Crociferi anche piazza Asmundo, via San Benedetto, piazza Duomo, piazza Dante, fanno da sfondo alla storia filmica, incentrata sulla figura di Modesta, donna ingegnosa e vitale, che “sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione”