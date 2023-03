Catania, la sfida con il Cittanova posticipata alle 15

Slitta il fischio d'inizio del match tra il Catania e il Cittanova di domenica al "Massimino": la gara comincerà alle ore 15

Mancano poco più di 3 giorni alla sfida di domenica al “Massimino” tra Catania e Cittanova, valevole per la 27a giornata del girone I di Serie D.

La gara tra i rossazzurri e la compagine calabrese, tuttavia, non inizierà alle 14.30 come originariamente previsto: l’accordo intercorso tra i club, infatti, ha portato allo slittamento del fischio d’inizio fissato adesso e in via definitiva alle 15.

Il comunicato del Catania

“A ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate – scrive la società etnea – il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Catania-Cittanova, in programma domenica 12 marzo, alle ore 15.00. Catania SSD conferma la validità dei biglietti già emessi con l’indicazione dell’orario previsto in precedenza”.