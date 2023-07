Catania, Sidra: “Sospensione energia risolta e sulla mancanza d’acqua…”

La Sidra, azienda che gestisce il servizio idrico nel catanese, ha diffuso un comunicato relativo alla mancanza di luce e acqua.

La Sidra, azienda che gestisce il servizio idrico nel catanese, ha diffuso un comunicato relativo alla mancanza di luce e acqua in città. La sospensione di energia si è risolta e gli impianti di produzione sono regolarmente funzionanti. Restano alcuni circostanziati problemi su impianti di produzione Sidra e su alcuni di “fornitori terzi in relazione a cui non si è ancora in situazione di regime”.

Dunque “per compensare gli ammanchi verranno eseguite periodiche turnazioni che determineranno fenomeni circostanziati e temporanei di bassa pressione e/o mancanza acqua – spiega la ditta -. In atto tali fenomeni sono presenti nel Comune di Gravina di Catania (area individuata dalle vie Gramsci, Coviello, a Etnea, F.lli Bandiera, Carrubbella, Oberdan e traverse limitrofe), nel Comune di Catania (area individuata dalle vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo parte alta, Sebastiano Catania parte alta e traverse limitrofe), Comune di Misterbianco (area individuata dalle vie Poggio Lupo e Del Mandorlo)”.

Verso il ripristino delle condizioni normali

Sidra ha fatto sapere che il ripristino delle condizioni di normale esercizio si prevede per il tardo pomeriggio. Nelle ore diurne, infine, potrebbero verificarsi fenomeni di bassa pressione o mancanza acqua nella parte alta della fascia centrale della città compressa fra le vie Palermo e la via Vincenzo Giuffrida.