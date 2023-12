FOTO | Catania-Sorrento 0-1, etnei sconfitti in un clima surreale: le immagini dal “Massimino”

Il Catania di Lucarelli cade in casa in un "Massimino" deserto, ecco le immagini più significative del match.

Rovinosa sconfitta in casa del Catania contro il Sorrento in uno stadio “Massimino” deserto. L’episodio del gol segnato da De Francesco ha deciso il match a favore degli ospiti.

Si tratta di un momento difficile per il Catania, che sperava di vincere ieri sera per migliorare la propria posizione in classifica. La mancanza di un’efficace azione offensiva e le assenze pesanti sembrano aver influito negativamente sulla squadra.

Come se non bastasse, la chiusura degli spalti ha creato un clima surreale nell’impianto sportivo, aumentando le difficoltà per la squadra etnea. A fine gara mister Lucarelli ha richiamato tutti i giocatori a centrocampo con l’intento di compattare il gruppo in un momento complicato della stagione.

Foto a cura di Davide Anastasi