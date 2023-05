Catania, spacciatore arrestato a Picanello

Un pusher è stato arrestato nel quartiere Picanello dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania.

Un pusher è stato arrestato nel quartiere Picanello. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno fermato un pregiudicato di 41 anni considerato responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto era già conosciuto alle Forze di Polizia in quanto in passato è stato responsabile del medesimo reato e di detenzione di materiali esplodenti. La “Squadra Lupi” ha fermato l’uomo mentre passeggiava nel rione e da subito aveva un atteggiamento nervoso. Il 41enne celava, infatti, 3 grammi di marijuana nella tasca dei pantaloni conservati in una bustina di plastica azzurra che solitamente si usa per congelare gli alimenti. I militari hanno esteso la perquisizione pure alla dimora dell’individuo trovando sotto il letto, nascosta in una busta di plastica con il logo di un noto supermercato, altre 10 bustine bianche contenenti 1,413 kg marijuana. Dunque il pregiudicato è stato condotto in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è finito nel carcere di Piazza Lanza.