Catania: spaccio droga, arrestati un uomo e una donna

Arrestato un uomo di 27 anni ed una donna di 36 in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso

I Carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 27 anni ed una donna di 36 in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. La donna è stata anche denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sono stati controllati mentre erano a bordo di una Smart. Il 27enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di marijuana già confezionate, di un involucro con altri 65 grammi della stessa sostanza stupefacente e della somma di 110 euro, che è stata anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Alla donna sono state sequestrate una dose di marijuana e un coltello a serramanico con una lama appuntita. Il 27enne e la 36enne sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo gli arresti domiciliari e per la donna l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.