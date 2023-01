Catania SSD, 22 convocati da mister Ferraro per la sfida al Licata: c’è Litteri

Il Catania recupera finalmente Gianluca Litteri per la sfida del "Massimino" contro il Licata: presente anche il neo acquisto De Respinis

Il Catania si appresta a sfidare il Licata al “Massimino” nella 20esima giornata del girone I.

Un solo obiettivo per la formazione rossazzurra: centrare il poker di vittorie consecutive dopo i successi maturati con Trapani, Ragusa e San Luca e allungare ancora sul Lamezia Terme secondo in classifica, distante 12 punti.

In vista dell’ennesimo “derby” stagionale, mister Ferraro ha convocato 22 atleti: tra questi, spiccano le presenze del neo-acquisto De Respinis e, soprattutto, del rientrante Gianluca Litteri. Ok anche Andrea Russotto, recuperato dalla botta rimediata in allenamento: ancora out, invece, sia Jefferson che Sarno.

I 22 convocati per Catania-Licata

PORTIERI – 1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 21 Pedicone, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale

ATTACCANTI – 9 Litteri, 11 Forchignone, 15 Privitera, 17 De Luca, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 99 Sarao,