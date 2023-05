Catania, stangata per Lorenzini: 4 turni di squalifica

Il difensore centrale rossazzurro inizierà a scontare la squalifica già dalla sfida contro il Brindisi

Mano pesante da parte del Giudice Sportivo su Filippo Lorenzini.

Il difensore del Catania, espulso per proteste in occasione del primo turno della Poule Scudetto per aver animatamente protestato sull’azione del gol – viziata da un fallo di mano – del Sorrento, è stato infatti squalificato per quattro giornate.

“Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale”, questa la motivazione ufficiale che ha portato alla sanzione per il centrale rossazzurro.

Lorenzini out per tutta la Poule Scudetto

Lorenzini, dunque, salterà l’intera competizione, a cominciare dalla decisiva sfida in programma domani contro il Brindisi: in caso di sconfitta, infatti, gli etnei saranno eliminati dal torneo.

Un grattacapo in più, senza dubbio, per mister Ferraro.

(Foto: Catania SSD)