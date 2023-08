Il Catania svela la nuova maglia, ritorno al passato: c’è anche un omaggio all’Etna?

Il Catania svela sui social la prima maglia da gioco per la stagione 2023/24. Tanti i commenti positivi da parte dei tifosi.

Il Catania FC ha svelato la nuova maglia che la formazione rossazzurra indosserà in occasione della stagione 2023/2024. Attraverso dei e alcune foto lanciate sui propri canali social, il club etneo ha diffuso in anteprima alcune immagini delle nuove divise, anche quest’anno a firma Erreà.

Le righe più sottili

“Prima di desiderarla, immagina con noi”, ha scritto la società di Pelligra sotto le foto che ritraggono le maglie collocate in alcune zone della città di Catania, come ai piedi della fontana dell’Elefante in piazza Duomo, tra i seggiolini dello stadio Angelo Massimino o sugli scogli della riviera etnea.

La nuova maglia del Catania 2024, foto Catania FC

In un secondo video, poi, il Catania FC ha svelato l’intero kit casalingo confermando quando ammirato nelle foto pubblicate in precedenza.

Così com’è possibile notare dalle prime immagini, la prima maglia da gioco dei rossazzurri presenterà delle righe rosso e azzurre più sottili rispetto a quelle sfoggiate in occasione della scorsa stagione. I pantaloncini saranno azzurri, con dettagli neri.

L’omaggio all’Etna e al tifo catanese

In base alle immagini, le maglie presentano anche dei dettagli scuri sulle maniche e sui fianchi, un contrasto che sembra ricordare – non si sa ancora se volutamente o meno – il nero della lava vulcanica. Anche in questo caso si tratta di un ritorno al passato poiché queste sfumature erano state già presenti sulla maglia degli etnei diversi anni fa.

Sul retro del colletto, poi, un esplicito riferimento” all’Etna con la scritta “figli del vulcano” e, sulla sinistra, il disegno stilizzato della “muntagna”. Una sorta di “omaggio” al vulcano attivo più alto d’Europa, oltre al richiamo nei confronti del sentimento di appartenenza dei tifosi rossazzurri alla terra catanese.

Nuova maglia Catania, le impressioni dei tifosi

Tanti i messaggi postati dai tifosi etnei che, a questo punto, attendono con trepidazione di ammirare integralmente le maglie della nuova stagione.

“Ritorno al passato”, scrive Chiara su Instagram soffermandosi sulle strisce strette utilizzate a più riprese in passato. “Era ora che finalmente si tornasse alle strisce piccole”, si accoda Andrea. “Quei colori… mi vengono i brividi”, commenta ancora Gaetano.

Fonte foto: Screenshot video Instagram – Official Catania FC